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İtalya, Tesla ve BYD dahil çok sayıda otomotiv şirketine dava açtı

İtalya, Tesla ve BYD dahil çok sayıda otomotiv şirketine dava açtı
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İtalyan Rekabet Kurumu, BYD Industria Italia s.r.l., Stellantis Europe S.p.A., Tesla Italy s.r.l. ve Volkswagen Group Italia S.p.A. hakkında haksız ticari uygulama şüphesiyle dört soruşturma başlattı. Söz konusu dört elektrikli araç üreticisi hakkında haksız ticari uygulamalar nedeniyle soruşturma yürütülüyor.

Küresel ticarette rekabet yerini savaşa bırakırken bu savaşın en önemli unsurlarından biri de otomotiv sektörü. ABD ve Çin'in başını çektiği çip krizinde otomotiv sektörleri yaptırımların konusu olurken bu kez İtalya çok konuşulacak bir adım attı.

İtalyan Rekabet Kurumu, Amerikan Tesla, Çinli BYD, Alman Volkswagen ile bünyesinde Fiat, Peugeot, Citroen, Opel gibi markaları bulunduran Stellanis'e karşı hukuk mücadelesine başladı. Başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu firmalar tarafından üretilen araçlarda potansiyel olarak Tüketici Yasasını ihlal eden EV sürüş menzili, pil kapasitesinin bozulması ve standart pil garantilerindeki sınırlamalar hakkında tüketicilere sağlanan bilgiler incelenecek.

YANILTICI BİLGİLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

İtalyan Rekabet Kurumu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Özellikle, şirketlerin web sitelerinde, reklamı yapılan azami menzili hangi faktörlerin etkilediğini ve gerçek menzili ne ölçüde etkilediğini açıklamadan, pazarlanan elektrikli araçlarının sürüş menzili ile ilgili genel ve bazen çelişkili bilgiler görüntüleniyor gibi görünüyor.

Ayrıca, şirketlerin web sitelerinin, tüketicilere normal araç kullanımından kaynaklanan pil kapasitesi bozulması ve standart pil garantisine uygulanan şartlar/sınırlamalar hakkında net ve eksiksiz bilgi sağlayamadığı görülmektedir.

BYD Industria Italia s.r.l., Stellantis Europe S.p.A., Tesla Italy s.r.l. ve Volkswagen Group Italia S.p.A. şirketlerinin tesislerinde dün İtalyan Mali Polisi (Guardia di Finanza) Özel Antitröst Birimi tarafından desteklenen bir inceleme gerçekleştirildi.

İtalya, Tesla ve BYD dahil çok sayıda otomotiv şirketine dava açtı

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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