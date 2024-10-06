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İtalya'da Boeing 787 Dreamliner Parça Tedarikçilerine Soruşturma

İtalya'da Boeing 787 Dreamliner Parça Tedarikçilerine Soruşturma
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İtalya'nın Brindisi kentinde, Boeing 787 Dreamliner uçakları için uyumsuz parçalar tedarik eden iki havacılık şirketine, Brindisi Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında 7 kişinin ifadesine başvurulurken, toplamda 6 bin uçak parçası incelenmeye alındı.

İTALYA'da Boeing'in 'B787 Dreamliner' uçakları için bileşenler üreten 2 şirkete, uyumsuz parçalar tedarik ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İtalya medyasındaki habere göre, ülkenin güneyindeki Brindisi kentinde faaliyet gösteren 2 havacılık şirketine, Boeing 787 Dreamliner uçaklarına sağladıkları parçaların gereken standartlara uygun olmaması nedeniyle Brindisi Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında 7 kişinin ifadesi alınırken, iki şirket de incelendi.

Brindisi merkezli havacılık şirketlerinin, 787 Dreamliner'ın özellikle 44 ve 46. sektörlerinin üretimi için Leonardo-Aerostrutture'ye uyumsuz bileşenler tedarik ettiği saptandı. Uyumsuz bileşenlerin, uçuş güvenliği üzerinde etkisi olabilecek, statik ve stres direnci özellikleri önemli ölçüde daha düşük parçalar olduğu tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla yaklaşık 6 bin uçak parçasına niteliksel inceleme için el konuldu. Bilirkişiler, bazı parçalarda bileşenlerin uygunsuzluğunu belgeledi. Uçağın yapısal bileşenlerini oluşturmak için titanyum alaşımı yerine saf titanyum kullanıldığı ve kullanılan alüminyum alaşımlarının da beklenenden farklı olduğu iddia edildi.

Basında çıkan diğer haberlerde ise Brindisi'de dün başlayan soruşturmanın, iki şirket hakkında 2021'de tamamlanan bir başka soruşturmaya dayandığı kaydedildi.

Dünyanın önde gelen çok sayıda hava yolu şirketi uzun hat uçuşlarında Boeing 787 Dreamliner uçaklarını kullanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma Teknoloji Havacılık Güvenlik Brindisi Ekonomi Boeing İtalya Hukuk Dünya

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