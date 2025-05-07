İtalya'da Akrobasi Uçakları Havada Çarpıştı
İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait 'Frecce Tricolori' akrobasi ekibine ilişkin 3 uçağın gösteri uçuşu sırasında çarpışması sonucu 2 pilot yara almadan kurtulurken, 1 pilot hastaneye kaldırıldı.
İTALYA'da gösteri uçuşu sırasında 3 uçağın çarpıştığı bildirildi.
İtalya Hava Kuvvetleri'ne bağlı 'Frecce Tricolori' adlı akrobasi ekibine ait 'MB-339 'tipi 3 uçak, Pantelleria Adası'ndaki gösteri uçuşu sırasında havada çarpıştı. Kazanın ardından 3 uçakta acil iniş yaparken, uçaklardan biri iniş sırasında pistten çıktı.
Kazadan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu, 1 pilotun ise bacağının kırıldığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya