İtalya Başbakanı Meloni: Bu yıl zordu ama 2026 daha da zor olacak

İTALYA Başbakanı Meloni, başbakanlık personeline hitaben yaptığı konuşmada, "Bu yıl hepimiz için zorlu geçti ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Roma'daki Palazzo Chigi'deki Başbakanlık Ofisi çalışanlarına, 2026 yılına ilişkin değerlendirmede bulundu. Meloni, önlerinde zorlu bir çalışma yılı olacağı için ekibine Noel tatilnde iyi dinlenmeleri gerektiğini söyledi. Meloni, "Sizi seviyorum. Biz bir aileyiz, yıl boyunca mücadele ediyoruz. Geçen yıl hepimiz için zordu ama endişelenmeyin çünkü gelecek yıl daha da zor olacak" ifadelerini kullandı.