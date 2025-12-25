Haberler

İtalya Başbakanı Meloni: Bu yıl zordu ama 2026 daha da zor olacak

İtalya Başbakanı Meloni: Bu yıl zordu ama 2026 daha da zor olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 2026 yılının zorlu geçeceğini belirterek başkanlık personeline tatil döneminde iyi dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu. Meloni, ekibine sevgi dolu bir dille seslenerek birlikte başa çıkacaklarını vurguladı.

İTALYA Başbakanı Meloni, başbakanlık personeline hitaben yaptığı konuşmada, "Bu yıl hepimiz için zorlu geçti ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Roma'daki Palazzo Chigi'deki Başbakanlık Ofisi çalışanlarına, 2026 yılına ilişkin değerlendirmede bulundu. Meloni, önlerinde zorlu bir çalışma yılı olacağı için ekibine Noel tatilnde iyi dinlenmeleri gerektiğini söyledi. Meloni, "Sizi seviyorum. Biz bir aileyiz, yıl boyunca mücadele ediyoruz. Geçen yıl hepimiz için zordu ama endişelenmeyin çünkü gelecek yıl daha da zor olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı

İşte Rezan Epözdemir'in para aktardığı ünlü isimler
Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Damacanalara doldurmuşlar, piyasaya sürülmeden yakalandı
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürüp aynı tabancayla intihar etti