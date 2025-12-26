İsrail, Savunma Sanayi İçin 110 Milyar Dolarlık Bütçe Ayırdı

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, bağımsız bir savunma sanayi kurabilmek için gelecek 10 yılda kullanılmak üzere ek 350 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 110 milyar dolar) bütçe ayırdıklarını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üst düzey güvenlik ve dışişleri yetkilileriyle, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) merkezinde bir araya geldi. Netanyahu, İsrail'i güçlü, gelişmiş ve bağımsız bir ülke haline getirmek istediklerini belirterek, "Bazı hava platformları dahil silahlarımızın İsrail'de üretilmesi için gayret edeceğiz" dedi.

İsrail'in müttefiklerine olan bağımlılığını düşürmek istediklerini söyleyen Netanyahu, bunun için gelecek 10 yılda yaklaşık 350 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 110 milyar dolar) ek yatırım yapacaklarını kaydetti.