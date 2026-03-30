İsrail Meclisi, Savunma Bakanlığı'na 45 milyar dolardan fazla pay ayrılan 2026 bütçesini onayladı

İsrail basını, İsrail Meclisi'nin (Knesset), Savunma Bakanlığı harcamaları için 45,3 milyar Amerikan doları pay ayrılan 2026 bütçesini onayladığını duyurdu. Bütçenin İsrail tarihinin en büyük bütçesi olduğu kaydedildi. Bu bütçeye ek olarak bakanlığa gelire bağlı harcamalar için yaklaşık 7 milyar Amerikan doları ve uzun vadeli harcama taahhütleri için 26,3 milyar Amerikan doları ayrıldığı belirtildi. Bütçenin 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 62'ye karşı 55 oyla kabul edildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı