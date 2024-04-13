İsrail, İran'ın İHA saldırısı hazırlığına karşı önlem alıyor

İsrail ordusu, İran’ın ülkeye saldırmak üzere silahlı insansız hava araçları (İHA) havalandırdığını açıkladı.

Ordudan Cumartesi akşamı yapılan açıklamada, İHA’ların İsrail topraklarına ulaşmasının saatler sürebileceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini ve ordularının hazır olduğunu söyledi.

Netanyahu, “Bir prensibi net şekilde ortaya koydum: Kim bize zarar verirse, biz de ona zarar veririz. Her tür tehdide karşı kendimizi koruyacağız. Bunu soğukkanlı ve kararlı bir şekilde yapacağız” dedi.

SİHA'ların güzargahındaki İran ve Ürdün hava sahalarını kapattıklarını açıkladı.

İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları’ndan ikisi general yedi kişi ölmüştü.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in düzenlediğini söylediği saldırının ülkesinin topraklarına yönelik bir saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı. Cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" demişti.