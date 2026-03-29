İsrail'deki bir kimya fabrikasına saldırı düzenlendi

İsrail'in Beerşeba kentindeki bir kimya fabrikasına yönelik füze saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralandı, bölgeye yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.

İSRAİL'in Beerşeba kentindeki bir kimya fabrikasına saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail basını, Dimona, Beerşeba ve Tel Aviv'e eş zamanlı füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Beerşeba'ya yönelik saldırıda vurulan tesisin kimya fabrikası olduğu kaydedildi. Yetkililer, saldırıda bir kişinin yaralandığı belirterek, bölgeye yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
