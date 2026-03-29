İsrail'deki bir kimya fabrikasına saldırı düzenlendi

İSRAİL'in Beerşeba kentindeki bir kimya fabrikasına saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail basını, Dimona, Beerşeba ve Tel Aviv'e eş zamanlı füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Beerşeba'ya yönelik saldırıda vurulan tesisin kimya fabrikası olduğu kaydedildi. Yetkililer, saldırıda bir kişinin yaralandığı belirterek, bölgeye yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

