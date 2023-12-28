İsrail, Hizbullah'ı Lübnan sınırından uzaklaştırmak için harekete geçebilir

İsrail'de, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılar sonrası kurulan acil durum hükümetine giren muhalif siyasetçilerden Benny Gantz, Hizullah’ın saldırılarının devam etmesi halinde İsrail ordusunun örgütün Lübnan sınırından uzaklaştırılması için harekete geçeceği uyarısında bulundu.

Bakan Gantz, Lübnan hükümetinin Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyini vurmasına engel olmaması halinde İsrail ordusunun müdahale edeceğini söyledi. Gantz ayrıca diplomatik çözüm için zamanın tükendiğini belirtti.

Gantz düzenlediği basın toplantısında “İsrail’in kuzey sınırındaki durum değişiklik gerektiriyor. Diplomatik kronometrede zaman doluyor. Dünya ve Lübnan hükümeti İsrail’in kuzeyinde yaşayanlara ateş açılmasını durdurmaz ve Hizbullah’ı sınırdan uzaklaştırmazsa, bunu İsrail ordusu yapacak” dedi.

Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun savaş kabinesine girmesi öncesi, 2011–2015 yılları arasında İsrail Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmış; daha sonra siyasete girmiş ve sırasıyla Savunma Bakanı, Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olmuştu.

7 Ekim sonrası, Lübnan-İsrail sınırındaki karşılıklı saldırılar arttı ve savaşın buraya da sıçrayabileceği endişelerine yol açtı.

Son günlerde Hizbullah’ın İsrail’e yönelik roket ve silahlı insansız araç saldırılarında artış oldu. İsrail uçakları da misilleme saldırılarında bulundu.

Lübnan resmi medyası, dünkü İsrail hava saldırısında bir Hizbullah üyesi ve iki akrabasının öldüğünü duyurdu.

Saldırıda, İsrail sınırından iki kilometre uzaklıktaki Bint Jbeil kasabasında bulunan bir ev vuruldu.

Hizbullah, hayatını kaybedednlerden birisinin, ailesini ziyaret eden Avustralya vatandaşı İbrahim Bazzi olduğunu duyurdu.

Lübnan’a çoğu Hizbullah üyeleri, siviller ve üç gazeteciden oluşan 100’den fazla kişi öldürüldü.

İsrail tarafında ise çatışmaların başlamasından bu yan en az dört sivil ve dokuz askerin öldüğü biliniyor.

İsrail ordusu bölgedeki onlarca toplulukta yaşayan, binlerce sivili tahliye etti.

Hizbullah, Batılı ülkeler, İsrail, Körfez’deki Arap ülkeleri ve Arap Birliği tarafından “terör örgütü” olarak tanımlanıyor. Hizbullah, 1980’li yılların başında bölgenin başlıca Şii gücü İran tarafından, Lübnan’daki iç savaş sırasında ülkenin güneyini işgal altında tutan İsrail ordusuna karşı kurulmuştu.

Hizbullah’ın lider kadrosu, çoğu sivil en az 1200 kişinin öldüğü, 240 dolayında da kişinin rehin alındığı 7 Ekim’deki Hamas saldırılarını övmüştü.

Daha sonra İsrail’in Gazze’ye saldırılarında çoğu ve kadın ve çocuk 21 binden fazla kişi öldürüldü. İsrail ,Gazze’nin orta ve güney kesimlerindeki kara saldırılarını genişletirken, binlerce Filistinli aile sığınacak yer arıyor.