İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşı tüm hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gece düzenlediği basın toplantısında İsrail'in tüm gücüyle savaşmaya devam edeceğini belirterek, "Savaşı tüm hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz ve kara harekatı olmadan bu hedeflere ulaşmak mümkün değil" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün gece düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail'in tüm gücüyle savaşa devam ettiğini belirterek, "Çatışmalar devam ediyor. Önceki gün Savaş Kabinesi ile birlikte İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) artan bir güçle çatışmalara devam etme talimatı verdim. Son 24 saat içerisinde Hamas'a ait 400'den fazla hedefi imha ettik. Han Yunus'ta kapsamlı hava saldırıları gerçekleştirdik. Beyt Lahiya'da altyapıyı ortadan kaldırdık. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Savaşı tüm hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz ve kara harekatı olmadan bu hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Kara harekatı bugüne kadar elde edilen sonuçların elde edilmesi için gerekliydi ve gelecekteki sonuçların elde edilmesi için de gereklidir" dedi.

"HİZBULLAH HATA YAPARSA LÜBNAN YOK OLACAK"

Netanyahu, İsrail'in kuzeyde de Hizbullah'ı hedef aldığını ifade ederek, "Kuzeyde de Hizbullah'ın bize karşı eylemde bulunma çabalarına karşı sürekli olarak harekete geçiyoruz. Düşmanı sınırımızdan uzaklaştırıyor ve savaş malzemelerini imha ediyoruz. Bize yönelik saldırganlık karşısında boş boş oturmuyoruz. Ateşe defalarca karşılık veriyoruz. Güneyde ve kuzeyde güvenliği yeniden tesis etmeye kararlıyız. Eğer Hizbullah bir hata yapar ve geniş çaplı bir savaşa girerse, Lübnan'ı kendi elleriyle yok etmiş olacaktır. Önümüzde zorlu bir savaş var ama sonunda galip geleceğiz" diye konuştu.