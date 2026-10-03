İspanya'da Sánchez'in kiracı kararnameleri parlamentoda reddedildi, erken seçim gündemde

(ANKARA) - İspanya'da Pedro Sánchez hükümetinin, büyüyen konut krizine karşı hazırladığı düzenlemeler parlamentodan geçmeyince erken seçim tartışmaları başladı. Geçen ay Madrid'de 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın yaklaşık 70 yıldır yaşadığı evden tahliye edilmesinin ardından Madrid'de başlayan gösteriler başka kentlere de yayılmıştı.

İspanya'da özellikle Madrid ve Barcelona gibi büyük kentlerde yükselen kiralar ve konut sıkıntısı, Pedro Sanchez'in hükümetini siyasi geleceğini belirleyebilecek bir yol ayrımına getirdi.

Sanchez hükümetinin hazırladığı kiracıları korumayı amaçlayan iki kararname, 350 sandalyeli Temsilciler Kongresi'nde sağ partiler PP ve Vox'un yanı sıra, Sanchez'in iktidarda kalmak için desteğine ihtiyaç duyduğu Katalan ayrılıkçı Junts'un da karşı çıkmasıyla reddedildi. Kararnamelerden biri 178'e karşı 172 oyla parlamentodan geçemedi. Kira sözleşmelerinin otomatik uzatılmasını öngören ikinci paket ise 184'e karşı 166 oyla reddedildi.

Sanchez'in azınlık hükümeti için sorun yalnızca bir yasa tasarısının kaybedilmesi değil. Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile sol ittifak Sumar'ın oluşturduğu koalisyon hükümeti, 350 üyeli Kongre'de yalnızca 147 sandalyeye sahip. Dolayısıyla hükümet, önemli düzenlemeleri geçirmek için Bask ve Katalan partileri dahil küçük partilerin desteğine ihtiyaç duyuyor. Bunların arasında özellikle eski Katalonya lideri Carles Puigdemont'un Junts partisinin yedi milletvekili kritik önemde.

KR İZİ ATEŞLEYEN 87 YAŞ I NDAK İ KAD INI N TAHL İ YES İ OLDU

Son siyasi kriz, İspanya'da uzun süredir devam eden konut sorununa karşı toplumsal tepkinin hızla büyüdüğü bir dönemde patlak verdi. Madrid'de 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın yaklaşık 70 yıldır yaşadığı evden tahliye edilmesi, ülke çapında tepki yarattı. Madrid'in Puerta del Sol meydanında başlayan protestolar ve kamp eylemleri başka kentlere de yayıldı. Kiracı örgütleri kira artışlarının sınırlandırılması, kontratların otomatik olarak uzatılması ve savunmasız kiracıların tahliyelerinin durdurulmasını talep etti.

JUNTS NEDEN KARŞI OY KULLANDI?

Junts hükümetin resmi koalisyon ortağı değil. Ancak parti, 2023 seçimlerinden bu yana Sánchez'in parlamentoda ihtiyaç duyduğu çoğunluğu oluşturabilmesinde kilit aktörlerden biri. Bu nedenle Junts'un desteğini kaybetmesi, hükümetin yasa çıkarma kapasitesini ciddi biçimde sınırlıyor.

Junts, konut kararnamelerine karşı çıkarken kiracıları koruyan düzenlemelerin ev sahiplerinin konutlarını kiraya vermekten vazgeçmesine yol açabileceğini, bunun da kiralık konut arzını azaltarak fiyatları daha da artırabileceğini savundu. Parti hükümetten mevcut kararnameleri geri çekerek yeni bir metin üzerinde müzakere etmesini istedi.

İspanya merkezli El País'e göre hükümetin Junts'un taleplerinin yaklaşık yüzde 90'ını metne dahil etmesine rağmen, parti çekimser kalmak yerine düzenlemelere karşı oy verdi. Bu nedenle Junts'un tutumu hükümet çevrelerinde yeni bir uzlaşmanın mümkün olup olmadığı konusunda soru işaretleri yarattı.

Parlamento'dan çıkan sonuç, Sanchez'in mevcut koltuk dağılımı ile ne ölçüde yönetmeye devam edebileceği sorusunu gündeme taşıdı. Başbakan, oylama öncesindeki konuşmasının sonunda milletvekillerine seslenerek tarihin onları "düşündüklerinden daha erken" yargılayacağını söyledi. Kongrede bu ifade erken seçim sinyali olarak yorumlandı. El País'e göre Sánchez henüz nihai kararını vermese de erken seçim seçeneği artık doğrudan masasında.

Sánchez hafta sonu hükümet üyeleri, PSOE yöneticileri, danışmanları ve koalisyon ortağı Sumar ile görüşecek. El Pais'e göre Sánchez'in kararını hafta sonu vermesi ve seçim kararı alması halinde bunu pazartesi günü açıklaması olası. Başbakanın mevcut görev süresi normal şartlarda 2027 yılının Temmuz ayına kadar devam ediyor.

Kaynak: ANKA