İran ve Umman, Hürmüz Boğazı’ndan elde edilen gelirlerin paylaşımında anlaştı

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran ile Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan elde edilen gelirlerin iki ülke arasında bölüşülmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Devrim muhafızları Sözcüsü Hüseyin Mohebbi, Tahran ile Muskat arasında yaklaşık bir ay önce başlayan müzakerelerde iki tarafın da kabul ettiği sonuçlara ulaşıldığını söyledi.

Sözcü, "Yaklaşık bir ay önce Umman ile müzakerelere başladık ve her iki tarafın da kabul ettiği sonuçlara ulaştık. Boğazdaki sularda her ülkenin payı ile İran ve Umman'ın buradan elde edilen gelirlerdeki payı konusunda anlaşmaya varıldı" dedi.

ABD'nin İran ile Umman arasındaki görüşmeleri engellemeye çalıştığını öne süren Sözcü, bu nedenle müzakerelerin geciktiğini belirtti.

Kaynak: ANKA