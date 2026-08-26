Haberler

İran ve Umman, Hürmüz Boğazı’ndan elde edilen gelirlerin paylaşımında anlaştı

İran ve Umman, Hürmüz Boğazı’ndan elde edilen gelirlerin paylaşımında anlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran ile Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan elde edilen gelirlerin iki ülke arasında bölüşülmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran ile Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan elde edilen gelirlerin iki ülke arasında bölüşülmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Devrim muhafızları Sözcüsü Hüseyin Mohebbi, Tahran ile Muskat arasında yaklaşık bir ay önce başlayan müzakerelerde iki tarafın da kabul ettiği sonuçlara ulaşıldığını söyledi.

Sözcü, "Yaklaşık bir ay önce Umman ile müzakerelere başladık ve her iki tarafın da kabul ettiği sonuçlara ulaştık. Boğazdaki sularda her ülkenin payı ile İran ve Umman'ın buradan elde edilen gelirlerdeki payı konusunda anlaşmaya varıldı" dedi.

ABD'nin İran ile Umman arasındaki görüşmeleri engellemeye çalıştığını öne süren Sözcü, bu nedenle müzakerelerin geciktiğini belirtti.

Kaynak: ANKA
Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

Koca şehri saniyeler içinde yuttu! Yüzlerce kişi kayıp
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'den sürpriz talip! Güle güle Cengiz Ünder

Süper Lig'den sürpriz talip! Güle güle Cengiz Ünder
Lyon taraftarları Fenerbahçe'yi uyutmadı

Fener düşmanlığı sınır tanımıyor! Görüntüler dün geceden
Dünyaca ünlü şarkıcı Madison Beer kameranın karşısına geçti! O hareketi olay oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı kameranın karşısına geçti! O hareketi olay oldu

Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar

İtalyanlar panikledi! Türkiye için attıkları manşete bakın

Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit

Aylar sonra ortaya çıktı! Cinayet iddialarını güçlendiren tespit
Türkiye peş peşe sallanıyor! Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Türkiye peş peşe sallanıyor! Marmara'da korkutan deprem
Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi

Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi