İran İsfahan Rafinerisi Tam Kapasiteyle Çalışıyor

İRAN Petrol Bakanlığı, İsfahan Rafinerisi'nin tam kapasiteyle çalışmaya devam ettiğini duyurdu.

İran Petrol Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesi, İsfahan'daki petrol rafinerisine ilişkin açıklama yaptı. Rafineriye yönelik bir saldırı olmadığı kaydedilen açıklamada, İsfahan Rafinerisi'nin faaliyetlerini tam olarak devam ettirdiği aktarılarak, yakıt üretme ve tedarik sürecini kesintisiz olarak sürdürdüğü kaydedildi.