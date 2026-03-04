İran'ın Hürmüz kararı Çin ticaretini vurdu! Tüm seferler askıya alındı

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşın ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı küresel ticarette ciddi bir sarsıntı yarattı. Dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan Çin devlet şirketi COSCO Shipping, Körfez'e ve Körfez'den yapılan tüm seferlerini askıya aldığını duyurdu.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ CİDDİ BOYUTLARDA

Şirketin aldığı kararın, bölgede artan askeri risk ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişeleri nedeniyle verildiği belirtiliyor. İran'ın boğazdan geçişleri durdurmasının ardından tanker ve ticari gemi trafiği büyük ölçüde aksarken, birçok uluslararası denizcilik şirketi gemilerini bölgeden çekmeye başladı.

Küresel enerji ticareti açısından kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı, dünya petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği stratejik bir hat olarak biliniyor. Boğazın kapanması özellikle Asya ülkelerine yapılan enerji sevkiyatında ciddi riskler oluşturuyor.

SAVAŞ TİCARETİ DE FENA VURDU

Uzmanlara göre COSCO'nun Körfez seferlerini askıya alması, Orta Doğu'daki savaşın yalnızca askeri değil aynı zamanda küresel ticaret ve tedarik zincirleri üzerinde de büyük bir baskı yarattığını gösteriyor. Gelişmenin petrol fiyatları ve uluslararası taşımacılık maliyetleri üzerinde de etkili olabileceği değerlendiriliyor.