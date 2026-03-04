Haberler

İran'ın Hürmüz kararı Çin ticaretini vurdu! Tüm seferler askıya alındı

İran'ın Hürmüz kararı Çin ticaretini vurdu! Tüm seferler askıya alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından deniz ticareti aksarken, Çin'in en büyük denizcilik şirketi COSCO güvenlik riskleri nedeniyle Körfez'e ve Körfez'den yapılan tüm seferlerini askıya aldı.

  • Çin devlet şirketi COSCO Shipping, Körfez'e ve Körfez'den yapılan tüm seferlerini askıya aldı.
  • Hürmüz Boğazı, dünya petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği bir geçiş noktasıdır.
  • İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı, tanker ve ticari gemi trafiğini büyük ölçüde aksattı.

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşın ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı küresel ticarette ciddi bir sarsıntı yarattı. Dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan Çin devlet şirketi COSCO Shipping, Körfez'e ve Körfez'den yapılan tüm seferlerini askıya aldığını duyurdu.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ CİDDİ BOYUTLARDA

Şirketin aldığı kararın, bölgede artan askeri risk ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişeleri nedeniyle verildiği belirtiliyor. İran'ın boğazdan geçişleri durdurmasının ardından tanker ve ticari gemi trafiği büyük ölçüde aksarken, birçok uluslararası denizcilik şirketi gemilerini bölgeden çekmeye başladı.

Küresel enerji ticareti açısından kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı, dünya petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği stratejik bir hat olarak biliniyor. Boğazın kapanması özellikle Asya ülkelerine yapılan enerji sevkiyatında ciddi riskler oluşturuyor.

SAVAŞ TİCARETİ DE FENA VURDU

Uzmanlara göre COSCO'nun Körfez seferlerini askıya alması, Orta Doğu'daki savaşın yalnızca askeri değil aynı zamanda küresel ticaret ve tedarik zincirleri üzerinde de büyük bir baskı yarattığını gösteriyor. Gelişmenin petrol fiyatları ve uluslararası taşımacılık maliyetleri üzerinde de etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze Türk hava sahasında etkisiz hale getirildi

İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi

İran'dan sürpriz Hamaney kararı: Tüm hazırlıklar iptal
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu

Başkent vuruldu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızargana:

Çin en azından silah desteği verebilirdi. Ama ülkesindeki ABD li firmaları kaçırmtmak istemiyor anlaşılan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.