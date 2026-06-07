İran'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ortalama 1,5 ile 2 milyon dolar arasında geçiş ücreti alındığını açıkladı.
İRAN, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden 2 milyon dolara kadar geçiş ücreti alındığını bildirdi.
İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene, ülke basınına Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin açıklamada bulundu. Zengene, boğazdan geçen gemilerden alınan ücretlerin ortalama 1,5 ile 2 milyon dolar arasında değiştiğini söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı