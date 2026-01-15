İran'da hava sahası uçuşlara açıldı

İRAN'da geçici olarak kapatılan hava sahasının, uçuşlara yeniden açıldığı bildirildi.

İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yayımlanan NOTAM'ın (Havacılara Bildiri) süresinin dolmasıyla ülke genelindeki hava trafiğinin normale dönmeye başladığı belirtildi. Tahran uçuş bilgi bölgesindeki kısıtlamaların kaldırılmasının ardından, uluslararası ve bölgesel uçuşların İran hava sahasını yeniden kullanmaya başladığı gözlemlendi.

Yaklaşık 5 saat süren hava sahası kapatma kararının, bölgede artan ABD-İran gerilimi ve olası bir askeri hareketlilik endişesi nedeniyle alındığı kaydedildi. Kapatma kararı süresince birçok uluslararası hava yolu şirketi uçuşlarını iptal etmek veya rotalarını değiştirmek zorunda kaldığı, sabah saatlerinden itibaren seferlerin kademeli olarak normale döndüğü aktarıldı.