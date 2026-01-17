İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 90'a yükseldi
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 90'a ulaştığı bildirildi. Ülkede 619 protesto gösterisinde 2 bin 677 kişi hayatını kaybetti.
İRAN'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 90'a ulaştığı bildirildi.
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 31 eyaletteki 187 şehre yayılan 619 protesto gösterisinde, 2 bin 55 kişinin yaralandığı ve 22 bin 123 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya