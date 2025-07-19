İran'daki Petrol Rafinerisinde Yangın: 1 Ölü

İran'daki Petrol Rafinerisinde Yangın: 1 Ölü
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İran'ın Abadan kentindeki bir petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangının, 75 numaralı ünitedeki bir pompadaki sızıntıdan kaynaklandığı belirtildi.

İRAN'ın Abadan kentindeki petrol rafinerisinde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentindeki petrol rafinerisinin 75'inci biriminde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurulurken, olayda rafineride çalışan 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangının, rafinerideki 75 numaralı ünitedeki bir pompadaki sızıntıdan kaynaklandığı belirtilirken, ilk incelemelerde sabotaj ya da insan kaynaklı bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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