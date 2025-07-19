İran'daki Petrol Rafinerisinde Yangın: 1 Ölü
İran'ın Abadan kentindeki bir petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangının, 75 numaralı ünitedeki bir pompadaki sızıntıdan kaynaklandığı belirtildi.
İRAN'ın Abadan kentindeki petrol rafinerisinde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentindeki petrol rafinerisinin 75'inci biriminde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurulurken, olayda rafineride çalışan 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yangının, rafinerideki 75 numaralı ünitedeki bir pompadaki sızıntıdan kaynaklandığı belirtilirken, ilk incelemelerde sabotaj ya da insan kaynaklı bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya