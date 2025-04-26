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İran'da Limanda Meydana Gelen Patlama Petrol Tesislerini Etkilemedi

İran'da Limanda Meydana Gelen Patlama Petrol Tesislerini Etkilemedi
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İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamanın tesislerle bağlantısının olmadığını açıkladı ve faaliyetlerin kesintisiz sürdüğünü duyurdu.

İRAN Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamanın petrol tesisleri ile ilgili olmadığını, çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu patlamanın şirkete ait rafineriler, yakıt tankları, dağıtım merkezi ve petrol boru hatları ile hiçbir bağlantısının olmadığı, Bendar Abbas bölgesindeki tesislerin şu anda kesintisiz olarak çalışmalarını devam ettirdiği belirtildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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