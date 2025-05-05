İran'da Liman Patlaması 3-5 Milyar Dolar Zarar Oluşturdu
Bender Abbas kentinde meydana gelen patlama sonucunda, İran Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı yeni teknolojilerle bu tür olayların önlenebileceğini belirtti.
İRAN'ın Bender Abbas kentinde 26 Nisan'da meydana gelen patlama nedeniyle 3 ile 5 milyar dolar arasında bir zarar oluştuğu bildirildi.
İran Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Muhammed Muhsin Sadr, Tahran'da düzenlenen 'Dijital Ekonominin Gelişiminde 5G-AIOT Düzenlemesinin Rolü' konulu etkinliğin açılışında konuştu. Sadr, "Şehid Recai Limanı'ndaki patlama nedeniyle 3 ile 5 milyar dolar arasında bir zarar oluştu. Oysa yeni teknoloji ve veri kullanımıyla bu tür sorunların ortaya çıkması önlenebilirdi" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya