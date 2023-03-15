İngiltere'de son ayların en büyük grevi: Yüz binlerce öğretmen, doktor, memur ve metro çalışanı iş bıraktı

İngiltere’de, geçen yıl farklı sektörlerde başlayan grev dalgası, enflasyonun üzerinde maaş zammı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varılamaması sebebiyle devam ediyor.

İngiltere’de, geçen yıl farklı sektörlerde başlayan grev dalgası, enflasyonun üzerinde maaş zammı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varılamaması nedeniyle devam ediyor. Bugün yüz binlerce öğretmen, akademisyen, memur, doktor ve metro çalışanı greve gitti. Grev son aylarda düzenlenenlerin en büyüğü.

Başkent Londra’da bugün metro seferleri yapılmıyor. Ülke genelindeki okulların çoğunda öğretmenler grevde ancak Eğitim Bakanlığı, müdürler aksini söylemediği sürece ebeveynlere çocuklarını okula göndermelerini tavsiye ediyor.

100'den fazla devlet dairesinde çalışan 150 bine yakın memur ücret, emekli maaşı, iş güvenliği ve işten çıkarma koşulları nedeniyle grev yapıyor.

Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ) üyesi olup İngiltere genelinde BBC için çalışanlar da BBC'nin yerel radyolarda kesintiye gitme planları konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle 24 saatlik greve gidiyor. İngiltere genelindeki greve yaklaşık 1000 gazetecinin katılması bekleniyor.

Eğitim Bakanı Keegan: Hayal kırıklığına uğradım

Eğitim Bakanı Gillian Keegan, grevler durdurulursa, "masa etrafında toplanarak öğretmenlerin maaşı ve diğer konular hakkında ciddi görüşmeler yapmaya" istekli olduğunu söyledi.

Bakan ebeveynlere yazdığı açık mektupta, çok sayıda gencin "özellikle pandemi sırasında eğitimleri önemli ölçüde kesintiye uğradıktan sonra, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir arada eğitim alamadıkları için çok büyük hayal kırıklığına uğradığını" yazdı.

Öğretmenlerin reel maaşları 2010-2022 arası Mali Araştırmalar Enstitüsü'ne göre ortalama yüzde 11, sendiklara göre ise yüzde 23'e varan oranlarda azaldı.

Geçen yıl İngiltere'de çoğu öğretmen yüzde 5 zam aldı. Sendikalar enflasyonun üzerinde maaş zammı talep ediyor.

Sendikalar, maaş kesintilerinin nedeninin enflasyon olduğunu söylerken hükümet, İngiltere'de okulların maliyeti için şimdiden 2 milyar sterlinlik bir ek ödeme yapmayı kabul ettiğini açıkladı.

Galler'de eğitim sendikası NEU, Galler hükümeti ile yapılan görüşmelerin ardından grevi durdurdu.

İskoçya'da da yeni bir maaş anlaşması kabul edildikten sonra grevler iptal edildi.