IMF: Ukrayna'nın Yolsuzlukla Mücadele Sistemi Gerekli

ULUSLARARASI Para Fonu İletişim Direktörü Julie Kozack, Ukrayna'nın dış finansal yardım alabilmesi için sağlam bir yolsuzlukla mücadele sistemi oluşturması gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) İletişim Direktörü Julie Kozack, Ukrayna'daki yolsuzluk operasyonuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Kozack, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın, yolsuzlukla mücadele ve kamu yönetimi reformları konusunda sağlam bir sisteme ihtiyacı olduğunu belirtti. Kozack, "Enerji sektöründe son dönemde ortaya çıkan yolsuzluk vakaları, Ukrayna'da yolsuzlukla mücadelenin sürdürülmesinin ve bu alandaki kurumların görevlerini yerine getirebilmeleri için yeterli yetki, güven ve özgürlüğe sahip olmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.