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ICAO, MH17 Uçağının Düşürülmesinden Rusya'yı Sorumlu Tuttü

ICAO, MH17 Uçağının Düşürülmesinden Rusya'yı Sorumlu Tuttü
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Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), 2014 yılında Ukrayna'da düşürülen MH17 sefer sayılı uçağın sorumlusunun Rusya olduğunu açıkladı. 298 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından, Hollanda Dışişleri Bakanı kararı memnuniyetle karşıladı ve uluslararası hukukun ihlal edilemeyeceği mesajını verdi.

ULUSLARARASI Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Temmuz 2014'te Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın Ukrayna'da düşürülmesinden Rusya'nın sorumlu olduğuna karar verdi.

ICAO, 17 Temmuz 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşürülen ve 298 kişinin hayatını kaybettiği Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağa ilişkin kararını duyurdu. Açıklamada, Rusya'nın, uluslararası havacılık kanunları çerçevesinde 'uçan sivil hava araçlarına karşı silah kullanmaktan kaçınmaya yönelik' yükümlülüklerini yerine getirmediği kararına varıldığı bildirildi. Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp karar sonrası yaptığı açıklamada, "ICAO Konseyi tarafından alınan bu karardan, her şeyden önce MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinde hayatını kaybedenlerin yakınları için taşıdığı anlam dolayısıyla memnuniyet duyuyorum. Bu karar onların keder ve acılarını ortadan kaldıramaz ancak MH17 sefer sayılı uçağın tüm kurbanları, aileleri ve sevdikleri için gerçeğin ortaya çıkarılması ve adalet ve hesap verebilirliğin sağlanması yönünde önemli bir adımdır. Bu karar aynı zamanda uluslararası topluma da net bir mesaj vermektedir: devletler uluslararası hukuku cezasızlıkla ihlal edemezler. Önümüzdeki haftalarda ICAO Konseyi ne tür bir tazminat ödenmesi gerektiğini değerlendirecektir. Bu bağlamda Hollanda ve Avustralya, ICAO Konseyi'nden Rusya Federasyonu'nun Hollanda ve Avustralya ile müzakerelere başlamasını ve Konsey'in bu süreci kolaylaştırmasını talep etmektedir" dedi.

NE OLMUŞTU

'MH17' sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te, 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatla Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasını kullanırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürüldü, uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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