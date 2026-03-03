Hürmüz Boğazı'nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması sonucu, bölgede yüzlerce petrol tankeri ve kargo gemisinden oluşan kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.

GEMİLER HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BEKLİYOR

Hürmüz Boğazı'nda sular ısınıyor. İran'ın stratejik geçiş yolunu kapattığını duyurmasının ardından bölgede deniz trafiği tamamen durma noktasına geldi. Petrol yüklü dev tankerler ve ticari kargo gemileri boğaz girişinde kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluştururken, bekleyişin her geçen saat maliyetleri artırdığı belirtiliyor.

Küresel enerji piyasalarında büyük paniğe neden olan bu durumun ardından petrol fiyatları hızla yükselişe geçti. Uzmanlar, dünyanın en kritik su yollarından biri olan bölgedeki bu tıkanıklığın devam etmesi halinde, küresel bir tedarik krizi yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik ve hassas "şah damarı" olarak kabul edilir; zira dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçer. Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan bu boğaz, Basra Körfezi'ndeki dev petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan alternatifi zor bir kapıdır. Bölgesel gerginliklerin tırmandığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali dahi küresel enerji piyasalarında panik dalgasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden olduğundan, Hürmüz üzerindeki kontrol ve seyir güvenliği sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini doğrudan etkileyen jeopolitik bir meseledir.

Kaynak: Haberler.com