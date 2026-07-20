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İran'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

İran'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin baskısıyla güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını duyurdu. İran, belirlediği rota dışındaki tüm geçişlerin güvenli olmayacağı uyarısında bulundu.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, iki petrol tankerinin ABD'nin baskısıyla güvenli olmayan rotadan geçmeye çalıştığı sırada patladığı belirtildi. Açıklamada, İran'ın belirlediği rota dışındaki tüm rotaların gemi geçişleri için güvenli olmayacağı uyarısında da bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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