Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! Misilleme anında geldi

Komşu ülkeyi füzelerle vurdular! Misilleme anında geldi
'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
İki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu

Gencecik iki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu

Hindistan'ın saldırıları nedeniyle THY ve Pegasus uçakları geri döndü

Hindistan'ın saldırıları nedeniyle THY ve Pegasus uçakları geri döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan ordusunun Pakistan'a yönelik başlattığı askeri operasyon sonrası Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları'nın İslamabad ve Karaçi seferleri İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.

HİNDİSTAN ordusunun Pakistan'a yönelik başlattığı askeri operasyonla birlikte güvenlik gerekçesiyle Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-İslamabad ve Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Karaçi uçakları İstanbul'a geri dönüyor.

HİNDİSTAN'DAN PAKİSTAN'A HAVA SALDIRISI

Gece saatlerinde Hindistan ordusu Pakistan ve Pakistan'ın Azad Kaşmir bölgesine askeri operasyon başlattı. Saldırılara karşılık veren Pakistan, hava sahasını uçuşlara kapatmasının ardından uçuşlarda aksamalar yaşandı.

THY VE PEGASUS UÇAKLARI İRAN ÜZERİNDEN GERİ DÖNDÜ

Saldırılar nedeniyle İslamabad'a sefer yapan THY ve Karaçi seferi yapan Pegasus uçakları İran üzerinden geri dönüş kararı aldı. Uçakların ilerleyen saatlerde İstanbul'a iniş yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSebahattin ERTAŞ:

an itibari ile thy istanbul karaç,i seferi normal seyrinde devam ediyor..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Ölümcül hastalık Avrupa'ya yayılabilir: Tedavisi son derece zor
Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.