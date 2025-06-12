Hindistan'daki kaza sonrası Boeing hisseleri çakıldı

Hindistan'daki kaza sonrası Boeing hisseleri çakıldı
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Hindistan'daki kaza sonrası Boeing hisseleri çakıldı
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Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin ardından uçak üreticisi firma Boeing'in hisseleri çakıldı. Boeing'in hisseleri, vadelide yüzde 8'e yakın düşerek 198 dolardan işlem görüyor.

Hindistan'da Air India'ya ait yolcu uçağı Ahmedabad kentindeki havalimanından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü.

Hindistan polisi, Londra kentine gitmek üzere 244 kişiyle kalkış yapan yolcu uçağının havalimanı yakınlarındaki yerleşim alanına düştüğünü açıkladı. Uçağın enkazının yandığı ifade edilirken bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

HİSSELER ÇAKILDI

Yaşanan kazanın ardından uçak üreticisi firma Boeing'in hisseleri çakıldı. Dün seansı 214 dolarda kapatan Boeing'in hisseleri, vadelide yüzde 8'e yakın düşerek 198 dolardan işlem görüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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