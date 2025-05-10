Hindistan'da 24 Havalimanı Kapatma Süresi Uzatıldı
Hindistan hükümeti, Pakistan ile süren gerginlik nedeniyle 24 havalimanının kapalı kalma süresini 15 Mayıs'a kadar uzattığını açıkladı. Sivil Havacılık Bakanlığı, bu havalimanlarının işletilmeyeceğini duyurdu.
HİNDİSTAN'da hükümetin, Pakistan ile süren gerginlik nedeniyle ülkedeki 24 havalimanının kapalı kalma süresini 15 Mayıs'a kadar uzattığı bildirildi.
Sivil Havacılık Bakanlığı, 10 Mayıs'a kadar kapalı kalması planlanan 24 havalimanının, yeni kararlar doğrultusunda 15 Mayıs'a kadar işletilmeyeceğini açıkladı.
Karar, Chandigarh, Srinagar, Amritsar, Ludhiana, Bhuntar, Kishangarh, Patiala, Shimla, Jaisalmer, Pathankot, Jammu, Bikaner, Leh ve Porbander gibi şehirlerdeki 24 havalimanını kapsıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya