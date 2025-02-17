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Hiç düşünmeden aldığı plaka sayesinde milyoner oldu

Hiç düşünmeden aldığı plaka sayesinde milyoner oldu
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Hong Kong'da bir tane bulunan tek harfli "S" plakasının satışı için açık artırma düzenlendi. Plaka, 66 milyon TL'ye satıldı.

Hong Kong'da bir tane bulunan "S" harfli plaka, düzenlenen açık artırmada 66 milyon TL'ye satıldı.

"S" HARFLİ PLAKA, REKOR BEDELE SATILDI

Hong Kong'da düzenlenen yıllık Ay Yeni Yılı açık artırması, ilginç anlara sahne oldu. Ülkede bir tane bulunan, üzerinde sadece "S" harfi olan plakan, açık artırmadaki yoğun tekliflerin ardından 14,2 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 66 milyon TL) karşılığında satıldı.

NEDENİ SUPERMAN

Plakanın bu kadar yüksek bir fiyata satılmasının nedeni ise hayrete düşürdü. Hong Kong merkezli sigorta brokeri Automate Wealth Management'a göre, "S" harfi, Superman ile ilişkilendirildiği için büyük ilgi gördü.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Hiç düşünmeden aldığı plaka sayesinde milyoner oldu
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAtilla İlhami:

manyak manyak işler.

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