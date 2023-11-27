Hayrat İnsani Yardım Derneği 100 Ton Yardım Malzemesiyle İyilik Gemisi Yola Çıktı
Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından toplanan 100 ton yardım malzemesi, AFAD'ın koordine ettiği 'İyilik Gemisi' ile Gazze'ye gönderildi.
Hayrat İnsani Yardım Derneğince toplanan 100 ton yardım malzemesinin Afad'ın koordine ettiği "İyilik Gemisi" ile yola çıktığı belirtildi.
Afad'dan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yaşanan soykırımdan etkilenen mağdur vatandaşlar için Hayrat İnsani Yardım Derneğince çeşitli illerden yardım malzemesi toplandı.
Gıda kolisi, hazır tüketilebilir konserve, hijyen malzemesi ve anne-bebek setlerinden oluşan yardımların AFAD koordinesindeki "İyilik Gemisi"nde toplanarak bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktığı kaydedildi.
Toplam 100 ton yardım malzemesinin, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Mersin Limanı'ndaki gemiye teslim edildiği bildirildi.