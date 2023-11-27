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Hayrat İnsani Yardım Derneği 100 Ton Yardım Malzemesiyle İyilik Gemisi Yola Çıktı

Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından toplanan 100 ton yardım malzemesi, AFAD'ın koordine ettiği 'İyilik Gemisi' ile Gazze'ye gönderildi.