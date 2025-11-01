Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 koltuk parası alacak

ABD merkezli hava yolu şirketi Southwest Airlines, 27 Ocak 2026'dan itibaren kilolu yolculara yönelik ücretsiz ek koltuk uygulamasını kaldırıyor. Yeni kuralla, kol dayama kısmına sığmayan yolcuların ikinci bir koltuğu önceden satın alması zorunlu hale gelirken, ücret iadesi yalnızca belirli koşullarda yapılacak.

ÜCRETSİZ KOLTUK UYGULAMASI KALKTI

Şirketin mevcut politikasına göre fazla kilolu yolcular isterlerse ek bir koltuğu önceden satın alabiliyor ve uçuşun ardından ücret iadesi talep edebiliyorlardı. Alternatif olarak, havaalanında ücretsiz ek koltuk isteme hakkına da sahiplerdi. Ancak yeni sistemle birlikte bu hak sona eriyor. Artık ek koltuğun bedeli önceden ödenecek ve para iadesi garanti edilmeyecek.

Southwest'ten yapılan açıklamada, "Yeni koltuk atama sistemine geçiş kapsamında bazı politikalarımızı güncelliyoruz. Daha önce ek koltuk hakkını kullanan müşterilerimizin, bu koltukları rezervasyon sırasında satın almalarını tavsiye ediyoruz" denildi.

Yeni düzenlemeye göre, uçuş dolu değilse ve aynı sınıfta iki bilet alınmışsa, yolcu 90 gün içinde iade talebinde bulunarak ikinci biletin ücretini geri alabilecek.

UZMANLARDAN TEPKİ: UÇUŞ DENEYİMİNİ KÖTÜLEŞTİRECEK

Florida merkezli seyahat danışmanı Jason Vaughn, düzenlemenin yalnızca kilolu yolcuları değil, tüm yolcuları olumsuz etkileyeceğini savunarak, "Mevcut sistem, herkesin konforunu koruyordu. Bu değişiklik, hem kilolu yolcular hem de diğerleri için uçuş deneyimini kötüleştirecek" dedi