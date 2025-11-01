Haberler

Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 koltuk parası alacak

Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 koltuk parası alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li hava yolu şirketi Southwest Airlines, kilolu yolculardan 2 katı ücret alacak. Şirket, uçak koltuklarının kol dayama kısmına sığmayan yolcuların artık uçuş öncesinde ek koltuk satın almak zorunda kalacağını duyurdu. Uygulama, hava yolunun koltuk atama sistemine geçeceği 27 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

  • Southwest Airlines, 27 Ocak 2026'dan itibaren kilolu yolcuların ek koltukları önceden satın almasını zorunlu kılıyor.
  • Ek koltuk ücreti iadesi yalnızca uçuş dolu değilse ve aynı sınıfta iki bilet alınmışsa 90 gün içinde talep edilebiliyor.
  • Şirketin önceden var olan ücretsiz ek koltuk uygulaması kaldırılıyor.

ABD merkezli hava yolu şirketi Southwest Airlines, 27 Ocak 2026'dan itibaren kilolu yolculara yönelik ücretsiz ek koltuk uygulamasını kaldırıyor. Yeni kuralla, kol dayama kısmına sığmayan yolcuların ikinci bir koltuğu önceden satın alması zorunlu hale gelirken, ücret iadesi yalnızca belirli koşullarda yapılacak.

ÜCRETSİZ KOLTUK UYGULAMASI KALKTI

Şirketin mevcut politikasına göre fazla kilolu yolcular isterlerse ek bir koltuğu önceden satın alabiliyor ve uçuşun ardından ücret iadesi talep edebiliyorlardı. Alternatif olarak, havaalanında ücretsiz ek koltuk isteme hakkına da sahiplerdi. Ancak yeni sistemle birlikte bu hak sona eriyor. Artık ek koltuğun bedeli önceden ödenecek ve para iadesi garanti edilmeyecek.

Southwest'ten yapılan açıklamada, "Yeni koltuk atama sistemine geçiş kapsamında bazı politikalarımızı güncelliyoruz. Daha önce ek koltuk hakkını kullanan müşterilerimizin, bu koltukları rezervasyon sırasında satın almalarını tavsiye ediyoruz" denildi.

Yeni düzenlemeye göre, uçuş dolu değilse ve aynı sınıfta iki bilet alınmışsa, yolcu 90 gün içinde iade talebinde bulunarak ikinci biletin ücretini geri alabilecek.

UZMANLARDAN TEPKİ: UÇUŞ DENEYİMİNİ KÖTÜLEŞTİRECEK

Florida merkezli seyahat danışmanı Jason Vaughn, düzenlemenin yalnızca kilolu yolcuları değil, tüm yolcuları olumsuz etkileyeceğini savunarak, "Mevcut sistem, herkesin konforunu koruyordu. Bu değişiklik, hem kilolu yolcular hem de diğerleri için uçuş deneyimini kötüleştirecek" dedi

Çağla Taşçı
Haberler.com / Dünya
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.