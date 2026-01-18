Haberler

Halep Havalimanı'nda uçuşlar başlıyor

Güncelleme:
Suriye Sivil Havacılık ve Ulaştırma Genel Müdürü Ömer El-Husri, Halep Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların salı gününden itibaren onaylı uçuş programına göre yeniden başlayacağını açıkladı.

Suriye Sivil Havacılık ve Ulaştırma Genel Müdürü Ömer El-Husri, Halep Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların salı gününden itibaren, onaylı uçuş programına göre yeniden başlayacağını duyurdu. El-Husri, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Halep Havalimanı'na ilgini artacağını belirterek, hizmetlerin geliştirilmesi ve seyahat deneyiminin beklentilere uygun hale getirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
500

