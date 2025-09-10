Gram altın rekora doymuyor! Yıl başından bu yana yüzde 38 kazandırdı

Altın yatırımcılarının yüzü gülüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimi yapacağı beklentisi ve açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte değerli metal yükselişini sürdürüyor. Özellikle 3 bin 600 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başaran altın, yatırımcıların en çok takip ettiği varlıkların başında geliyor.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ GÜÇLENDİ

ABD'de bugün üretici fiyat endeksi (ÜFE), perşembe günü ise tüketici fiyat endeksi (TÜFE) açıklanacak. Bu veriler, Fed'in faiz politikası konusunda kritik ipuçları verecek. Son olarak hükümetin paylaştığı rapora göre, mart ayına kadar geçen 12 aylık dönemde ülke ekonomisinin tahmin edilenden 911 bin daha az istihdam yarattığı ortaya çıktı. Ayrıca tarım dışı istihdam verileri de iş gücü piyasasının zayıfladığına işaret ederek, faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ

Yatırımcılar, eylül toplantısında Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimini büyük ölçüde fiyatlamış durumda. Ancak 50 baz puanlık daha agresif bir indirime verilme ihtimali de yaklaşık yüzde 6 seviyesinde değerlendiriliyor.

YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 38 ARTIŞ

Gram altın fiyatları son 3 haftada 500 TL birden yükseldi. Ağustosta 4 bin 300 lira seviyelerinin üzerinde seyreden gram altın bu süreçte 4 bin 800 lira bandının üzerine çıkarak kısa sürede 500 lira artış gösterdi. Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 38 artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 27 yükselen değerli metal, 2025'te de güçlü seyrini koruyor. Uzmanlara göre bu yükselişte zayıf dolar, merkez bankalarının yoğun alımları, güvercin para politikaları ve küresel belirsizlikler önemli rol oynuyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son haftalarda art arda kırdığı rekorlar ile yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları 10 Eylül sabahı yine güne rekorla uyandı.

Gram altın güne 4 bin 813 TL'den başladı. Gram altın gün içinde en düşük 4 bin 804 TL, en yüksek de 4 bin 836 TL seviyesini görerek rekor tazeledi. Gram altın şu sıralar 4 bin 835 TL'den alıcı buluyor.

Ons altın ise güne 3 bin 627 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 620 dolar, en yüksek ise 3 bin 644 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 632 dolardan işlem görüyor.

10 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 4.835

Satış: 4.835

ÇEYREK ALTIN

Alış: 7.736

Satış: 7.906

YARIM ALTIN

Alış: 15.421

Satış: 15.810

TAM ALTIN

Alış: 31.760

Satış: 32.050