Gazze'ye Yardım İçin Sancaktepe'de Kermes Düzenlendi

Gazze'ye Destek Platformu tarafından, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkına yardım için Sancaktepe'de insani yardım kermesi düzenlendi. Kadınların hazırladığı el yapımı ürünlerin satışa sunulduğu kermesten elde edilecek gelir, platform aracılığıyla Gazze'de yaşayan Filistinlilere gönderilecek.

Gazze'ye Destek Platformu tarafından, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkına yardım için Sancaktepe'de insani yardım kermesi düzenlendi.

Samandıra Saat Kulesi önünde kurulan stantlarda, kadınların hazırladığı el yapımı ürünler satışa sunuldu.

Kermes hakkında bilgi veren Rukiye Yıldırım, "Gazze'deki saldırıda mağdur olan kardeşlerimiz için kermes çağrısı yaptık. Biz ilk olarak tüm kadınlardan iki gün sürecek kermese katkılarını bekliyoruz. Müslüman kardeşlerimize yardım edebilmek için buradayız." diye konuştu.

Yarın akşama kadar devam edecek kermesten elde edilecek gelir, platform aracılığıyla Gazze'de yaşayan Filistinlilere gönderilecek.