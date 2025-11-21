Frida Kahlo'nun Tablosu 54,7 Milyon Dolara Satıldı

Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'nun sürrealist bir tablosu 54,7 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar 318 milyon TL) satılarak bir kadın sanatçıya ait en yüksek fiyata satılan eser oldu.

Müzayede evi Sotheby's, 1940'lardan kalma tablonun iki koleksiyoncu arasında çekişmeli geçen açık artırmanın ardından teklif fiyatının bin katından fazlasına satıldığını belirtti.

Rüya (Yatak) anlamına gelen 'El sueño (la cama)' isimli eserde Kahlo, dinamitle birbirine dolanmış bir iskeletin altında uyurken resmediliyor.

Eser, aynı zamanda bir Kahlo eserine ödenen en yüksek fiyat rekorunu da kırdı.

2021 yılında 34,9 milyon dolar olmuştu.

Sotheby's, otoportrenin Kahlo'nun "psikolojik olarak yüklü" eserlerinden biri olduğunu ve hayatının çalkantılı bir döneminde - eski sevgilisinin suikaste uğradığı yıl ve boşanıp yeniden evlenmesinden kısa bir süre sonra - yapıldığını söyledi.

1954'te ölen Kahlo, geçtiğimiz yüzyılın en büyük ressamlarından biri olarak kabul ediliyor ve otoportreleriyle tanınıyor.

Çalışmaları genellikle çocukluğunda geçirdiği çocuk felci ve bir otobüs kazasında aldığı ciddi yaralar sonucu engelli kalan bedeniyle olan acılı ilişkisini yansıtıyor.

'Dehasını daha iyi anlıyoruz'

Müzayede evinin Latin Amerika sanatı başkanı Anna Di Stasi, 'El sueño (la cama)' isimli eser 1980 yılında Sotheby's'de ilk kez 51 bin dolara satıldığında, ileride 55 milyon dolara alıcı bulabileceğinin tahmin bile edilemeyeceğini söyledi.

"Bu rekor, sadece Frida Kahlo'nun dehasını ne kadar daha iyi anladığımızı değil, aynı zamanda kadın sanatçıların sanat piyasasının en üst seviyelerinde yer almasında da ne kadar ilerlediğimizi gösteriyor" dedi.

Daha önce bir açık artırmada bir kadın sanatçıya ait esere ödenen en yüksek fiyat 44 milyon dolar olmuştu. Eser, 2014 yılında Sotheby's'de satılan Georgia O'Keeffe'nin Jimson Weed / White Flower No.1 adlı eseriydi.

'El sueño (la cama)', Kahlo'nun sanat piyasasında bulunan az sayıdaki tablosundan biri çünkü Meksikalı yetkililer 1980'lerde Kahlo'nun eserlerini sanatsal anıt ilan ederek yurt dışına izinsiz çıkarılmalarını yasaklamıştı.

Kahlo'nun hikayesi 2002 yılında Salma Hayek'in başrolünde oynadığı bir filme uyarlandı. Filmde, kendisi gibi sanatçı eşi Diego Rivera ile olan çalkantılı ilişkisi ve geçirdiği sağlık sorunları anlatılıyor.