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Fransız milyoner hiç gitmediği köye 10 milyon euro miras bıraktı

Fransız milyoner hiç gitmediği köye 10 milyon euro miras bıraktı
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Fransız milyoner Roger Thiberville, hayatı boyunca hiç gitmediği bir köye 10 milyon euro (367 milyon lira) miras bıraktı. Köylüler miras karşısında şaşkına dönerken, Thiberville'nin köyde heykelinin yapılacağı öğrenildi. Mirasın gerekçesi de dikkat çekti.

Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Thiberville köyü, sıra dışı bir mirasla gündem oldu. Köye, aynı adı taşıyan 91 yaşındaki Fransız milyoner Roger Thiberville'den 10 milyon euro miras kaldı. Paris'te bir apartman dairesinde yaşayan Roger Thiberville, yaşamı boyunca köyü hiç ziyaret etmedi.

İŞTE MİRASIN NEDENİ

Vasiyetinde mirasının büyük bir kısmını köye bırakmayı kararlaştıran Thiberville'nin bıraktığı tutar, köyün yıllık bütçesinin beş katına denk geliyor. Mirasının bir kısmını da muhasebecisine bırakan Thiberville, kalan 10 milyon euroyu da soy isminin geldiği köye bıraktı.

BILD'in haberine göre; Thiberville Belediye Başkanı Guy Paris, haberi ilk aldığında şaşkınlığını gizleyemedi. Paris, "Noter arayıp bizi bilgilendirdiğinde çok şaşırmıştım, ama miktarı öğrenince daha da büyük bir şok yaşadım" ifadelerini kullandı.

İLK İŞ KÖYÜN BORÇLARINI ÖDEDİLER

Mirastan kalan parayla ilk iş olarak köyün 407 bin euro tutarındaki borçları ödendi. Geri kalan fonlarla altyapı projeleri ve kamu hizmetleri geliştirileceği öğrenildi. Planlar arasında bir oyun alanının yenilenmesi, ilkokulun enerji tasarrufu için modernize edilmesi, yeni bir itfaiye binası ve futbol sahasına sentetik çim yapılması yer alıyor.

ADINA ANIT YAPILACAK

Roger Thiberville'in külleri de köy mezarlığına defnedildi. Köyde, onun adını ve cömertliğini onurlandıracak bir anıt da yapılacak. Bu jest, küçük bir köyün büyük bir mirasla nasıl değişebileceğinin güzel bir örneği olarak hafızalara kazındı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Turk:

10 yil onceki habrr.

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