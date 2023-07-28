Filipinler'de Doksuri Tayfunu Sonucu 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'in Valenzuela şehrinde Doksuri Tayfunu'nun tetiklediği şiddetli yağışlar, seller ve toprak kaymaları sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise kayboldu.

VALENZUELA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler'in Valenzuela şehrinde insanlar sular altında kalan bir yolda yolculuk yapıyor, 28 Temmuz 2023.

Filipinler'in ulusal afet ajansı Cuma günü yaptığı açıklamada, Doksuri Tayfunu'nun tetiklediği şiddetli yağışlar, seller ve toprak kaymalarından kaynaklanan ölüm sayısının 13'e yükseldiğini ve 20 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)