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Bakan Fidan: Singapur ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz

Bakan Fidan: Singapur ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyaretinde ikili ilişkiler ve uluslararası iş birliğinin geliştirileceğini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Bölgesinde ve ötesinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak gördüğümüz Singapur'la ikili ilişkilerimizi ve uluslararası platformlardaki yakın iş birliğimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sanal medya hesabından Singapur ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Asya-Pasifik bölgesine yönelik çok ayaklı ziyaret programının ilk durağı Singapur'daki temaslarda Türkiye-Singapur ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele aldıklarını kaydeden Fidan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve Singapur İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Kasiviswanathan Shanmugam ile yaptığı görüşmelerde ekonomi, ticaret, yatırım, savunma sanayi, güvenlik, dijital dönüşüm ve bağlantısallık başta olmak üzere geniş bir alanda iş birliğini ileriye taşıyacak sonuç odaklı adımları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Fidan, Asya-Pasifik'teki gelişmeler ile Orta Doğu'daki durum dahil olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını ve mevcut krizlerin diyalog ile diplomasi yoluyla çözülmesinin önemini vurguladıklarını belirtti. Fidan, "International Institute for Strategic Studies (IISS) isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlikte dış politika vizyonumuzu ve giderek artan küresel belirsizlikler karşısında diplomasinin yönlendirici rolüne dair yaklaşımımızı paylaştık. Bölgesinde ve ötesinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak gördüğümüz Singapur'la ikili ilişkilerimizi ve uluslararası platformlardaki yakın iş birliğimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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