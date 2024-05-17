Fatih Terim'in Panathinaikos ile sözleşmesi feshedildi
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in sözleşmesi, kötü sonuçlar nedeniyle feshedildi. Terim, hedeflerinin uyuşmadığı gerekçesiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sonlandırdıklarını açıkladı.
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in sözleşmesi feshedildi.
Deneyimli çalıştırıcı, yeşil-beyazlı ekiple son olarak Yunanistan Süper Ligi Play-off'larında Paok karşısında yaşadığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından şampiyonluk umutlarını yitirmişti.
Üst üste alınan kötü sonuçların ardından yeşil-beyazlı yönetimle masaya oturan Fatih Terim, karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Terim yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı" dedi.
Terim dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptıkları Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarının uyuşmadığı sonucuna vardıklarını" vurguladı.
Terim "Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, Panathinaikos ile çıktığı 26 karşılaşmadan 14 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşarken, maç başına 1.85 puan ortalaması yakalamıştı.