Everest Tırmanışı: Filipinli Dağcı Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti

Everest Tırmanışı: Filipinli Dağcı Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti
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Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanan 45 yaşındaki Filipinli dağcı Philipp Santiago, 7 bin 900 metre yüksekliğindeki 4. kampa ulaştıktan sonra aşırı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybetti. Nepal Turizm Bakanlığı, cansız bedeninin kötü hava koşulları ve lojistik zorluklar nedeniyle kamp alanında bırakıldığını açıkladı.

DÜNYANIN en yüksek zirvesi Everest'e tırmanmaya çalışan Filipinli dağcının aşırı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

45 yaşındaki Filipinli dağcı Philipp Santiago, Everest'in 7 bin 900 metre yüksekliğinde bulunan 4'ncü kampa ulaştıktan sonra hayatını kaybetti. Nepal Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Santiago'nun ölüm nedeninin aşırı yorgunluk olarak belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, Santiago'nun cansız bedeninin kötü hava koşulları ve lojistik zorluklar nedeniyle kamp alanında bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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