EVEREST Dağı'nda Kar Fırtınası: 1 Ölü

EVEREST Dağı'nın doğu yamaçlarında hafta sonu meydana gelen kar fırtınası nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletine bağlı Haibei Tibet Özerk İli'nin Laohugou bölgesinde fırtınadan etkilenen bir yürüyüşçünün beden ısısının düşmesi ve yüksek irtifa hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Deniz seviyesinden 4 bin metre yükseklikteki bölgede devam eden kar yağışının arama kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdığı, ekiplerin şimdiye kadar 137 yürüyüşçüyü güvenli şekilde tahliye ettiği aktarıldı.