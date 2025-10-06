EVEREST Dağı'nda Kar Fırtınası: 1 Ölü
Çin'in Qinghai eyaletinde 4 bin metre yükseklikteki Laohugou bölgesinde meydana gelen kar fırtınası sonucu bir yürüyüşçü yaşamını yitirdi. Fırtına, arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.
EVEREST Dağı'nın doğu yamaçlarında hafta sonu meydana gelen kar fırtınası nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletine bağlı Haibei Tibet Özerk İli'nin Laohugou bölgesinde fırtınadan etkilenen bir yürüyüşçünün beden ısısının düşmesi ve yüksek irtifa hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Deniz seviyesinden 4 bin metre yükseklikteki bölgede devam eden kar yağışının arama kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdığı, ekiplerin şimdiye kadar 137 yürüyüşçüyü güvenli şekilde tahliye ettiği aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya