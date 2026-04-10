Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali'de

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mogadişu Limanı'nda Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi'ni karşılama törenine katılmak üzere Somali'ye resmi ziyarette bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk enerji tarihinde yeni bir sayfa açacak tarihi bir görev için Somali'deyiz. Mogadişu'da Somali Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya gelerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ortaya koydukları güçlü irade sayesinde ülkelerimiz için tarihi bir adıma dönüşen bu sürecin yol haritasını değerlendirdik. Oruç Reis ile başlayan sismik çalışmaların ardından, Çağrı Bey ile Curad-1 kuyusunda başlayacak ilk derin deniz sondajının operasyonel sürecini kapsamlı şekilde istişare ettik. Türkiye ile Somali arasında karşılıklı güvene, kardeşliğe ve ortak kalkınma anlayışına dayanan bu iş birliğinin, iki ülke ilişkilerinde yeni ve güçlü bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı