Endonezya, Avrasya Ekonomik Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

(ANKARA) - Endonezya ile Rusya öncülüğündeki Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) karşılıklı ticaret hacmini artırmayı hedefleyen serbest ticaret anlaşması imzaladı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleşen imza törenine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya'dan oluşan birliğin diğer liderleri katıldı. Törende Endonezya'yı Ticaret Bakanı Budi Santoso temsil etti.

Endonezya Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, iki yıl süren müzakerelerin ardından varılan anlaşma kapsamında AEB, Endonezya'ya gümrük tarife satırlarının yüzde 90,5'inde tercihli oranlar tanıyacak. Bu durumun, " Endonezya'nın 180 milyonluk bir pazara erişim sağlaması anlamına geldiği" belirtiliyor.

Ancak Cakarta yönetiminin karşılığında ticari olarak ne vaat ettiğine ilişkin detay paylaşılmadı.

Bakan Santoso yaptığı yazılı açıklamada, " Endonezya'nın önde gelen ürünleri daha geniş ve rekabetçi bir pazar erişimi kazanacak. Bu anlaşma palmiye yağı ve türevleri, ayakkabı, tekstil, su ürünleri, kauçuk, mobilya ve elektronik ihracatını artıracaktır" ifadelerine yer verdi.

AEB Yönetim Kurulu Başkanı Bakıtcan Sağıntayev ise anlaşmanın "AEB ile Endonezya arasındaki karşılıklı ticareti ikiye katlayabileceğini" belirtti.

Endonezya'nın AEB'ye ihraç ettiği başlıca ürünler palmiye yağı, hindistan cevizi yağı, kahve ve kakao olurken; birliğin ana ihracat kalemleri arasında kömür, potasyum gübresi, buğday ve metal alaşımlar yer alıyor.