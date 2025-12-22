Haberler

Endonezya, Avrasya Ekonomik Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması, karşılıklı ticaret hacmini artırmayı hedefliyor. Anlaşma ile Endonezya, AEB'nin gümrük tarifelerinde avantajlar elde edecek.

(ANKARA) - Endonezya ile Rusya öncülüğündeki Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) karşılıklı ticaret hacmini artırmayı hedefleyen serbest ticaret anlaşması imzaladı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleşen imza törenine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya'dan oluşan birliğin diğer liderleri katıldı. Törende Endonezya'yı Ticaret Bakanı Budi Santoso temsil etti.

Endonezya Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, iki yıl süren müzakerelerin ardından varılan anlaşma kapsamında AEB, Endonezya'ya gümrük tarife satırlarının yüzde 90,5'inde tercihli oranlar tanıyacak. Bu durumun, " Endonezya'nın 180 milyonluk bir pazara erişim sağlaması anlamına geldiği" belirtiliyor.

Ancak Cakarta yönetiminin karşılığında ticari olarak ne vaat ettiğine ilişkin detay paylaşılmadı.

Bakan Santoso yaptığı yazılı açıklamada, " Endonezya'nın önde gelen ürünleri daha geniş ve rekabetçi bir pazar erişimi kazanacak. Bu anlaşma palmiye yağı ve türevleri, ayakkabı, tekstil, su ürünleri, kauçuk, mobilya ve elektronik ihracatını artıracaktır" ifadelerine yer verdi.

AEB Yönetim Kurulu Başkanı Bakıtcan Sağıntayev ise anlaşmanın "AEB ile Endonezya arasındaki karşılıklı ticareti ikiye katlayabileceğini" belirtti.

Endonezya'nın AEB'ye ihraç ettiği başlıca ürünler palmiye yağı, hindistan cevizi yağı, kahve ve kakao olurken; birliğin ana ihracat kalemleri arasında kömür, potasyum gübresi, buğday ve metal alaşımlar yer alıyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira'yı, ikinci sarı karttan at

Canlı yayında ateş püskürdü: Torreira'yı...
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: İstanbul 7'den büyük bir depreme hazır olmalı

Profesörden "Hazır olun" uyarısı! İstanbul için endişe yaratan mesaj
Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
title