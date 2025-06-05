Elon Musk, Trump'ın Epstein Dosyalarında Adının Olduğunu İleri Sürdü

Elon Musk, Trump'ın Epstein Dosyalarında Adının Olduğunu İleri Sürdü
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Elon Musk ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Musk, Epstein dosyalarında Trump'ın adının geçtiğini iddia etti ve 'gerçekten büyük bombayı bırakmanın zamanı geldi' dedi. Musk, Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmamasının nedeninin Trump'ın adı olduğunu da öne sürdü. Bu iddialar, Trump ve Musk arasındaki vergi tasarısı anlaşmazlığından sonra geldi. Trump, Musk'ın vergi kesintisi tasarısına yönelik eleştirilerinden hayal kırıklığına uğradığını belirtmişti.

Elon Musk ve ABD Başkanı Donald Trump arasında başlayan kriz derinleşiyor. Musk son olarak Trump'ın Epstein dosyalarında adının olduğunu ileri sürüp "gerçekten büyük bombayı bırakmanın zamanı geldi" dedi.

Musk, Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmamasının nedenini Trump'ın adını geçmesinden kaynaklı olduğunu da ileri sürdü.

Epstein dosyaları

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Şubat ayında kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmaktan suçlanırken intihar eden Jeffrey Epstein ile ilgili hükümet belgelerini kamuoyuna sundu. Ancak Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ilk belge dökümü yıllardır kamuoyunda dolaşan bilgilerden oluşuyordu ve bu yüzden Epstein'ın davasına dair ciddi bir etki yaratmadı.

TRUMP İLE MUSK ARASINDAKİ "VERGİ TASARISI" ANLAŞMAZLIĞI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yapmıştı.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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