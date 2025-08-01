Ekvador'da Ralli Kazası: 2 Ölü, 18 Yaralı
Ekvador'un Ambato şehrinde 'Vuelta a la Republica' ralli yarışında bir aracın seyircilerin arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor.
EKVADOR'da düzenlenen ralli yarışında bir aracın seyircilerin arasına girmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Ekvardor'un Ambato şehrinde düzenlenen 'Vuelta a la Republica' rallisinde bir aracın seyircilerin arasına girmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğünü ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya