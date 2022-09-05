Dünyaca ünlü cinsel içerikli film yıldızını kimin hamile bıraktığı olay oldu! İki kişi öne çıkıyor

Dünyaca ünlü cinsel içerikli film yıldızı Lana Rhoades'in herkesten sır gibi sakladığı bebeğinin babası NBA'de olay yarattı. Çocuğu kabullenmeyen kişinin ünlü basketbolcular Durrant ya da Griffin'den biri olduğu iddia edildi. Konu, ABD spor gündemine oturdu.

Çektiği cinsel içerikli filmlerle tanınan ancak geçtiğimiz aylarda bebeğini doğurmasıyla birlikle cinsel içerikli film dönemini kapatan ünlü isim Lana Rhoades'in bebeğinin babasının kim olduğu hala bilinmiyor. Ünlü ismin takipçileri Rhoades'in açıklama yapmasını isterken, konuyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı.

OĞLUNUN NBA YILDIZINDAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Amerika'da çok ünlü olan Lana Rhoades, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 8 aylık oğlu hakkında flaş iddialarda bulundu. Oğlunun babasının NBA yıldızı olduğunu duyuran Lana Rhoades, Amerika'yı karıştırdı.

"İYİ İNSANLAR OLDUKLARINI DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Lana Rhoades, Instagram üzerinden yaptığı videolu paylaşımda yazdıkları ile oğlunun gizemli NBA oyuncusu babasına göndermede bulundu. Videoda 8 aylık oğlu Milo ile olan eski yetişkin film yıldızı şunları yazdı: "Tanrıya yemin ederim ki NBA oyuncularının iyi insanlar olduğunu düşünmüştüm. Ve bilirsiniz sonra ona hamile olduğumu söyledim. O ise bana gidip kendimi becermemi söyledi."

İKİ İSİM İDDİALARIN ODAĞINDA

Lana Rhoades, Logan Paul'un iddiası sonrası Instagram'da yaptığı paylaşım ile çocuğunun babasının bir NBA oyuncusu olduğunu doğruladı. Gönderinin altında konuyu tartışan insanlar ise bu gizemli babanın Brooklyn Nets oyuncularından Kevin Durant veya Blake Griffin olabileceğini iddia ettiler. Fakat ne NBA oyuncuları ne de Lana Rhoades konu hakkında açıklama yapmadılar.