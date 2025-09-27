Dünya Nükleer Haftası'nda Atom Enerjisi Üzerine Tartışmalar

RUSYA'NIN başkenti Moskova'da Tüm Rusya Sergi Merkezi'nde düzenlenen Dünya Nükleer Haftası forumu kapsamında 'Her Şey Atomla Başlar' başlıklı bir genel oturum yapıldı.

Oturuma; IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Belarus Enerji Bakanı Denis Moroz, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmoud Esmat, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Kazakistan Nükleer Güç Santralleri Genel Direktörü Yernat Berdigulov, Özbekistan Atom Enerjisi Müdürü Azim Akhmedkhadzhayev ve Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Direktörü Sama Bilbao y León katıldı.

Likhachev, oturumda yaptığı konuşmada, "Nükleer alanda uluslararası iş birliği için iki koşul vardır: teknik ve siyasi. Birincisi, sürekli olarak teknoloji geliştiriyorsanız paylaşım yapabilirsiniz. İkincisi ise siyasi irade. Nükleer enerji, bir nevi halkın zihinsel tercihidir" dedi.

Likhachev, "Projelerimizin hiçbiri müşteriye tek taraflı bağımlılık yaratmaz. Projelerimizi her zaman kapsamlı bir yerelleştirme süreciyle destekliyoruz" dedi.