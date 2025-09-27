Haberler

Dünya Nükleer Haftası'nda Atom Enerjisi Üzerine Tartışmalar

Dünya Nükleer Haftası'nda Atom Enerjisi Üzerine Tartışmalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moskova'da düzenlenen Dünya Nükleer Haftası forumunda, nükleer enerji alanındaki uluslararası iş birliği ve teknolojik gelişmeler tartışıldı. Rosatom Genel Müdürü Likhachev, nükleer projelerin yerelleştirme süreci ile desteklendiğini vurguladı.

RUSYA'NIN başkenti Moskova'da Tüm Rusya Sergi Merkezi'nde düzenlenen Dünya Nükleer Haftası forumu kapsamında 'Her Şey Atomla Başlar' başlıklı bir genel oturum yapıldı.

Oturuma; IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Belarus Enerji Bakanı Denis Moroz, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmoud Esmat, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Kazakistan Nükleer Güç Santralleri Genel Direktörü Yernat Berdigulov, Özbekistan Atom Enerjisi Müdürü Azim Akhmedkhadzhayev ve Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Direktörü Sama Bilbao y León katıldı.

Likhachev, oturumda yaptığı konuşmada, "Nükleer alanda uluslararası iş birliği için iki koşul vardır: teknik ve siyasi. Birincisi, sürekli olarak teknoloji geliştiriyorsanız paylaşım yapabilirsiniz. İkincisi ise siyasi irade. Nükleer enerji, bir nevi halkın zihinsel tercihidir" dedi.

Likhachev, "Projelerimizin hiçbiri müşteriye tek taraflı bağımlılık yaratmaz. Projelerimizi her zaman kapsamlı bir yerelleştirme süreciyle destekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

Erdoğan "Savaştan kötü" demişti! 30 yıl sonrası için tablo vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena boşanır boşanmaz Bülent Ersoy'la aynı sahneye çıkıyor

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Partneri de bomba
Nejat İşler'in olaylı gecesi! Muhabirlere küfürler savurdu

Olaylı gece! Kendisini sıkıştıran muhabire küfürler savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.