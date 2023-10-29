Dünya Belediyeler Birliği Dönem Başkanlığı Konya'da Devralındı

Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Dünya Konseyi; 26, 27, 28 Ekim tarihlerinde Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Konya'da gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde 50 ülkeden 400'e yakın yerel ve bölgesel yönetim temsilcisi ile yedi kıtadan konukların katıldığı UCLG Dünya Konseyi çerçevesinde Konya, yoğun gündemlerle birçok toplantıya ev sahipliği yaptı. 3 gün süren UCLG Dünya Konseyi'nde; Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) toplantısı, UCLG Mali Yönetim Komitesi, UCLG Tüzük Komitesi, UCLG Avrasya Kurulu, UCLG Yönetim Kurulu ve UCLG Dünya Konseyi toplantıları ile Politika Tartışmaları gerçekleştirildi.

Başkan Altay UCLG dönem başkanlığını devraldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen Gala Kültürel Programında UCLG Dönem Başkanlığını Uruguay Montevideo Belediye Başkanı Carolina Cosse'den devraldı. Başkan Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla Konya'dan tüm dünyaya barış, kardeşlik ve dostluk mesajları verdi.

Konya'da gerçekleştirilen UCLG Dünya Konseyi'ni değerlendiren Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 7 kıtadan 400'e yakın misafiri Konya'da ağırladıklarını ve yoğun gündemlerle Dünya Konseyi'ni tamamladıklarını vurguladı. UCLG'nin merkezi Barselona'da bulunan dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olduğunu ve 5 milyardan fazla insanı temsil ettiğini hatırlatan Başkan Altay, "140 ülkeden 240 bin belediye ve 175 bölge teşkilatının olduğu, Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimlerin resmi temsilcisi kabul edilen bir teşkilat. Dünya Konseyi'yle birlikte dönem başkanlığını da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Uruguay Montevideo Belediye Başkanımız Sayın Carolina Cosse'den devraldık. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bir yıl boyunca bu şerefli görevi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yürüteceğiz" diye konuştu.

"UCLG dönem başkanlığımız şehrimize, ülkemize ve tüm dünya insanlığına hayırlı olsun"

Cumhuriyetin 100. yılında böyle önemli bir görevi üstleniyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Altay, "Dünya Konseyi boyunca başta Filistin olmak üzere dünyada yaşanan problemlerle ilgili gündem oluşturma fırsatımız oldu. Kapanış oturumunda da 6 Şubat'ta yaşadığımız depremle ilgili hem bir bilgilendirme hem de konuyla ilgili detaylı çalışma önerisinde bulundum. Bir yıl boyunca yerel yönetimlerin en güçlü sesi olan UCLG'nin başkanı olarak dünyada barışın, huzurun, kardeşliğin sağlanması için yoğun bir gayret içerisinde olacağız. UCLG dönem başkanlığımız şehrimize, ülkemize ve tüm dünya insanlığına hayırlı olsun. Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını devraldığımız özel günde bizleri yalnız bırakmayan kıymetli bakanlarımız, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanımız, TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanımız, Sayın Valimiz, büyükelçilerimiz, milletvekilimiz başta olmak üzere; UCLG Başkanlık Konseyi ve Yönetim Kuruluna, tüm belediye başkanlarımıza, AK Parti, MHP, BBP İl Başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine ve tüm katılımcılara sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KONYA