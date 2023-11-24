Dublin'de Bıçaklı Saldırı Sonrası Şiddet Olayları: Araçlar Ateşe Verildi, Mağazalar Yağmalandı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşanan bir bıçaklı saldırı sonrası meydana gelen şiddet olaylarında araçlar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı. İrlanda polisi, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi aşırı sağ ideolojiye sahip bir kesim olarak tanımladı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de dün yaşanan bir bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk, 4 kişinin yaralanmasının ardından meydana gelen şiddet olaylarında araçlar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı. Başkomiser Drew Harris, olaylardan "Aşırı sağ ideolojiyle hareket eden delirmiş, holigan bir kesimi" sorumlu tuttuğunu ifade etti.

İrlanda polisi (Garda) aktardığına göre, Dublin'in Parnell Meydanı'ndaki bir okulun önünde 50 yaşlarında bir erkek bir saldırgan, bıçakla 3 çocuk ve 1 kadını ağır şekilde yaraladı.Saldırı sonrasında kent merkezine gelen bazı kişilerin araçları ateşe verdiği ve mağazaları yağmaladığı görüldü. Polis, şiddet olaylarında ciddi bir yaralanmanın olmadığını belirterek kent merkezinde kontrolün sağlandığının altını çizdi. Başkomiser Drew Harris, olaylardan "Aşırı sağ ideolojiyle hareket eden delirmiş, holigan bir kesimi" sorumlu tuttuğunu ifade etti.

"YAŞANANLAR TOLERE EDİLMEYECEK"

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bugün Dublin şehir merkezinde meydana gelen korkunç saldırı hepimizi şoke eden dehşet verici bir suçtur. Fail adalete teslim edilecektir. Ancak bu akşam şehir merkezimizde tanık olduğumuz sahnelere müsamaha gösterilemez ve gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"SALDIRI KARŞISINDA ŞOK OLDUK"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, saldırı ile ilgili açıklamasında, "Dublin'de aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı acımasız saldırı karşısında şok olduk. Yaralılarla ilk müdahaleyi yapanlara ve olay yerine müdahale eden vatandaşlara teşekkür ediyorum. Bu gece düşüncelerim kurbanlarla, onların aileleriyle ve İrlanda halkıyla birlikte" ifadelerine yer verdi.