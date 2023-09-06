Doğu Kudüs'te Satırlı Saldırı: 3 İsrailli Yaralandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleşen satırlı saldırıda biri ağır 3 İsraillinin yaralandığı, 17 yaşındaki Filistinli şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleşen satırlı saldırıda biri ağır 3 İsraillinin yaralandığı, 17 yaşındaki Filistinli şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Halil Kapısı yakınlarındaki yürüyüş yolunda satırlı bir saldırı gerçekleşti.

Saldırıda biri ağır, ikisi hafif 3 İsraillinin yaralandığı belirtildi. Filistinli 17 yaşındaki şüphelinin etraftaki polis birlikleri tarafından yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin açıklamasında saldırıda kullanıldığı belirtilen satırın resmi paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bölgeye çok sayıda polis takviyesinin gönderildiği görüldü.